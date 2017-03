publié le 20/03/2017 à 10:28

Parfois les guitaristes se retrouvent propulsés au firmament de la musique avec seulement quelques mesures. C'est ce qui est arrivé à Chuck Berry avec l'intro solo de Johnny B. Goode en 1957. Une intro qui soude sur quatre mesures le blues et le rock, ces deux immenses continents de la musique amplifiée de l'après-guerre. "Le génie 'B. Goode'" titre Libération qui propose au milieu d'un cahier spécial de cinq pages en hommage à Chuck Berry une analyse quasi-sémiotique de cette intro mythique.



Ces quelques notes ont imposé trois commandements aux guitariste du monde entier : la vitesse, avec ses 160 mouvements par minute alors que les morceaux de blues commençaient en général par une gentille descente. Les doubles stops, c'est à dire que le guitariste pince deux cordes à la fois. Et puis l'invention de nouvelles notes. Chuck Berry trouve deux nouvelles notes dans ce morceau, la seconde et la sixte qui feront le sel de tous les solos de rock a venir. "Le génie B. Goode", article indispensable pour les mélomanes dans ce numéro hommage de Libération avec simplement en titre : "Chuck périt".

Cinq candidats sur un plateau

Le débat télévisé à 34 jours du premier tour de la présidentielle occupe toutes les unes de vos journaux. "Ce débat qui peut tout changer", titre La Provence. "La bataille des programmes, le choc du débat" en une du Figaro, "Le débat de tous les dangers" pour Ouest -France, "Un débat qui sent la poudre" pour La Dépêche du midi, et la palme du titre le plus haletant pour Aujourd’hui en France-Le Parisien : "Ce soir tout peut basculer". "Dans une France des indécis, partagée entre l'envie de choisir une femme ou un homme qui représente au mieux ses convictions, et la tentation du vote utile, le débat pourrait s'avérer décisif pour les cinq ans à venir", écrit le journal.



Dans Ouest-France, Michel Urvoy explique pourquoi les cinq candidats "jouent gros" : "les vainqueurs des deux primaires ont montré combien un propos, un ton, une posture pouvaient faire la différence." "La vérité d'un jour peut être balayée par un débat d'un soir" renchérit Philippe Marcacci de l'Est Républicain.



Bon, il en est quand même quelques uns pour s'interroger sur les modalités de ce débat et l'absence des six petits candidats réduits au silence, "qui n'ont pas tort de crier au scandale" dit ainsi Pierre Frehel dans Le Républicain Lorrain. "Si on ne te voit pas à la télé, tu n'existes pas !", assène-t-il également. "Ca ne pose peut être pas de problème au conseil d'état mais ça en pose un à l'égalité de traitement" estime Jean-Marc Chevauché dans Le Courrier Picard : "On peut rendre de l’équité à tous les autres sur d’autres créneaux horaires, ils ne pourront jamais bénéficier du battage médiatique organisé autour du débat de ce soir."

Des absences qu'on finit par combler

La nouvelle a paru sans bruit au dernier bulletin officiel de l'éducation national et elle est dans Le Parisien ce 20 mars : il y aura deux livres au programme à la rentrée prochaine pour les élèves de terminale littéraire : Les Faux-Monnayeurs d'André Gide et La Princesse de Montpensier de Madame de Lafayette... Et alors ? Eh bien

aussi loin que remontent les archives du baccalauréat, aucune plume féminine n'avait eu sa place dans les œuvres au programme du bac français.



Et si les lignes bougent enfin, c'est grâce a une professeure de lettres du Val-de-Marne qui a lancé l'an dernier une pétition en ligne. Elle a recueilli plus de 20.000 signatures, qu'elle a transmises au gouvernement. "Que veut-on nous signifier symboliquement? L'impossibilité de devenir artiste ?" se demandait l'enseignante. Elle a été entendue 5/5 par la commission chargée du bac de littérature mais il reste du chemin à faire : à l'agrégation de lettres seules deux femmes sont au programme depuis 1981.



Pendant ce temps, Le Figaro publie une enquête Ifop qui montre que les adolescents sont de plus en plus exposés à la pornographie sur internet, 51% des 15-17 ans ont déjà surfé sur des sites porno en 2017. Ils étaient 37 % il y a 4 ans... 68 % d'entre eux voient leur premier film X entre 13 et 15 ans et la proportion de filles ayant accédé à ce type de vidéos a doublé. 37% ont surfé sur un site, contre 18% en 2013.

C'est sûr que La Princesse de Montpensier, ça risque de leur faire un choc : "L'amour fit en lui ce qu'il fait en tous les autres; il lui donna l'envie de parler", pas de se connecter à Internet !

On termine avec de beaux restes

Le journal La Croix nous parle ce matin d'un autre livre, qui donne des pistes pour trouver une seconde vie aux épluchures et réduire ainsi le gaspillage alimentaire. C'est écrit par une femme, Marie Cochard, et ça s'appelle tout simplement Les Épluchures. Un livre plein d'astuces pour redonner de la valeur à ce qui part normalement à la poubelle. Il y a de nombreuses recettes de cuisine mais aussi des trucs de grand-mère. On apprend que la peau de banane peut servir à nettoyer un disque rayé et à raviver les cuirs. Alors si vous avez un vieux disque de Chuck Berry qui saute, hop, une peau de banane. Et gageons qu'il y aura bien aussi quelques peaux de bananes lors du débat de ce soir pour raviver les cuirs épais de nos candidats.