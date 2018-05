1er mai : "Ce qui s'est passé est mauvais pour tout le monde", affirme Duhamel

publié le 01/05/2018 à 20:32

Un millier d'individus encagoulés ont perturbé la manifestation parisienne du 1er mai, causant de nombreuses dégradations le long du parcours. "Ce qui s'est passé est mauvais pour tout le monde", remarque Alain Duhamel sur RTL.



À l'heure où Philippe Martinez appelle à la convergence des luttes, ces heurts ont rendu cette journée de revendications "inefficace". "La convergence des luttes est une exception en France (...). Philippe Martinez porte aussi sa part de responsabilité. Dans le conflit de la SNCF, depuis le départ, il cherche à tout diriger", affirme l'éditorialiste.

Les syndicats ne sont pas les seuls en proie au conflit. La gauche l'est aussi. "En ce moment, la gauche c'est Mélenchon et rien. C'est une grande nouveauté depuis les années 1970", rétorque Alain Duhamel.

Une situation du fait du gouvernement ? Pour l'éditorialiste, ça ne fait pas de doute dans le cas de la SNCF. " C'est la première fois qu'un gouvernement n'essaye pas d'avoir un traitement particulier pour les réformistes en leur tendant la main", souligne-t-il.



Et de poursuivre : "Mais, ce soir, le débat est ailleurs. On vient d'assister à la première manifestation violente depuis qu'Emmanuel Macron a été élu et, qu'à partir de ce soir, on va assister au premier débat politique violent", conclut Alain Duchamel.