publié le 01/05/2018 à 20:03

La manifestation du 1er mai a donné lieu à d'importantes scènes de violence dans la capitale. Des affrontements ont éclaté entre les forces de l'ordre et plus d'un millier d'individus encagoulés, près de la gare d'Austerlitz, à la suite de dégradations commises en marge du défilé.



Armés de cocktails Molotov pour certains, des casseurs ont pris pour cible un restaurant MacDonald's, des magasins et des voitures. Face à ces violences, la préfecture de police a demandé au cortège syndical de changer son itinéraire. Les 20 000 manifestants recensés par les autorités ont été invités à gagner la Place d'Italie par le quai de la Rapée et non plus par le boulevard de l'Hôpital, théâtre des affrontements.

Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a dénoncé avec fermeté ces violences sur Twitter et a assuré que "tout est mis en oeuvre pour faire cesser ces graves troubles à l'ordre public". De nombreuses personnalités politiques, dont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, ont également condamné ces violences. Près de 200 personnes ont été interpellées et 6 ont été arrêtés, selon la préfecture de Paris.

À écouter également dans ce journal :

Politique - Marine le Pen a accueilli ce mardi 1er mai ses alliés européens à Nice, pour défendre "une autre Europe des Nations". Alors que la présidente du FN a déposé une gerbe de fleurs au pied de la statue de Jeanne d'Arc à Cannes, Jean-Marie Le Pen s'est rendu devant celle à Paris.



Fait-divers - Le meurtrier présumé d'Angélique, David Ramault, a été mis en examen et écroué le lundi 30 avril au soir. Une marche blanche s'est tenue ce mardi 1er mai à Wambrechies en présence de quelques milliers de personnes.



Arménie - Plus de 20 000 personnes se sont regroupées mardi 1er mai à Erevan, à l'appel de l'opposant Nikol Pachinian. Il accuse le parti au pouvoir d'entraver son élection au poste de Premier ministre.



Football - Le Real Madrid affrontera le Bayern Munich ce mardi 1er mai soir en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Vainqueurs deux buts à un à l'aller à Munich, le club espagnol peut entrer dans l'Histoire en se qualifiant pour une troisième finale consécutive.