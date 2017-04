publié le 20/04/2017 à 21:15

Dans cette dernière ligne droite de la campagne présidentielle, Marine Le Pen a durci son discours, mis la barre à droite et proposé un moratoire sur l'immigration légale, prenant tous les observateurs politiques de cours. L'objectif est de consolider sa base, qui s'effrite sondage après sondage. Invitée de Présidentielle 2017 : 15 minutes pour convaincre sur France 2, la candidate du Front national a choisi d'insister sur son projet contre l'insécurité et le terrorisme, des sujets "absents" du débat et pour lesquels "rien n'a été fait" selon elle.



"Tous les étrangers vivant sur notre territoire et qui ont un lien avec le fondamentalisme islamiste doivent être expulsés. Cela ferait moins de fichés S à surveiller sur notre territoire. Pourquoi garder sur notre territoire des bombes potentielles", interroge la candidate lorsqu'on lui rétorque que ces fichés S peuvent potentiellement aider à démanteler des réseaux jihadistes. Elle préfère "la maîtrise de nos frontières nationales, le renforcement des services de renseignement et la reconstitution des effectifs de police et de gendarmerie" avec le recrutement de 15.000 forces de l'ordre.

En meeting à Paris lundi 17 avril, Marine Le Pen a expliqué qu'avec elle présidente de la République, les attentats commis par Mohamed Merah à Toulouse et Montauban en 2012 et au Bataclan à Paris le 13 novembre 2015 n'auraient pas eu lieu. Sur France 2, la candidate persiste et signe. "Tous ces gens-là auraient été expulsés ou en prison. Il est scandaleux de laisser en place le risque 100%", explique-t-elle, rappelant que le terroriste de Nice (14 juillet 2016) était "un étranger condamné pour un délit de droit commun". "Tous les étrangers condamnés pour des délits de droit commun doivent rentrer chez eux", assure la présidente du Front national, qui plaide pour la suppression du droit du sol.