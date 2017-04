publié le 17/04/2017 à 19:45

Après Emmanuel Macron à Bercy et François Fillon à Nice, Marine Le Pen se livre également à un grand meeting ce lundi 17 avril. Si la présidente du Front national a longtemps fait la course en tête des intentions de vote, elle est aujourd'hui au coude-à-coude avec Emmanuel Macron.



Ce meeting s'annonce dès lors des plus importants alors que les enquêtes d'opinion montrent un resserrement des positions. Marine Le Pen, qui voit revenir dans le rétroviseur Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, doit retrouver de l'élan sur les cinq derniers jours de campagne avant le premier tour de l'élection présidentielle où un match à quatre est désormais d'actualité.

La fille de Jean-Marie Le Pen va-t-elle tenir la corde jusqu'à dimanche ? Cette dernière n'entend pas céder du terrain et sera également présente dans le sud de la France mercredi, lors d'une grande réunion publique au Dôme de Marseille. En attendant, c'est bel et bien au Zénith de Paris que la leader frontiste a donné rendez-vous à ses soutiens dans une salle pouvant accueillir jusqu'à 6.000 personnes.