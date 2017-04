publié le 20/04/2017 à 10:52

À trois jours du premier tour, Marine Le Pen affiche un visage confiant pour cette élection présidentielle 2017. La candidate frontiste a affirmé jeudi 20 avril qu'elle serait "en tête" dimanche au soir du premier tour de l'élection présidentielle, assurant sentir "une incroyable mobilisation" de ses électeurs.



"Je serai en tête le soir du premier tour parce que je sens qu'il y a une incroyable mobilisation, une incroyable dynamique, je connais assez bien mes électeurs et je pense qu'il vont me porter en tête dimanche soir", a déclaré la présidente du Front national sur Europe 1. La veille, lors de son dernier grand meeting à Marseille, devant près de 5.000 personnes et quelques centaines de sièges vides, Marine Le Pen a demandé le "plus haut score possible" à ses partisans".

"Pas d'abstention, pas de dispersion non plus, tous au rendez-vous!", a-t-elle lancé au moment où plusieurs sondages semblent montrer une érosion des intentions de vote en sa faveur et placent Emmanuel Macron en tête du premier tour. Selon un sondage Harris Interactive pour France Télévisions, le candidat du mouvement "En Marche !" obtiendrait 25% des voix au premier tour, contre 22% pour Marine Le Pen.