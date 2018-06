publié le 30/06/2018 à 22:32

Que s'est-il passé dans le vol EasyJet reliant Paris à Palma de Majorque vendredi 29 juin ? Un violent incident a eu lieu, selon Le Parisien qui explique qu'un passager aurait agressé un membre d'équipage provoquant l'intervention de la police aux frontières. "Un steward a été agressé dans notre avion avant le décollage, à Charles-de-Gaulle", a expliqué une passagère du vol au quotidien.



Selon The Sun, les passagers présents sur le vol ont dû patienter alors que le vol avait un retard conséquent. "Des gens ont bu de l’alcool dans le terminal pendant qu’ils attendaient l’avion", d'après un témoin de la scène. Le tabloïd précise que quelques temps avant l'incident, quatre personnes avaient dû quitter l'appareil à cause de leur comportement inapproprié. C’est après cela, qu'un cinquième individu aurait agressé un steward, lui assénant un coup de tête.



Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre un homme se faire plaquer violemment au sol par les forces de l'ordre et des membres d'équipage visiblement en état de choc, dont l'un d'eux le visage en sang.

Une arrivée avec 2h de retard et un accueil lamentable à bord qui abouti à des débordements de violence traumatisants pour tous les passagers à @ParisAeroport. En termes d’#experienceclient qu’en dites vous @easyJet ? #clients #scandale pic.twitter.com/MC6jGUwGHy — Emma (@EmmaDrss) 29 juin 2018

EasyJet a réagi via une déclaration publiée par plusieurs quotidiens outre-Manche, évoquant un incident "extrêmement pénible pour l’équipage et les passagers à bord". Et d'ajouter : "Nous ne tolérerons aucun comportement menaçant ou violent envers notre équipage et nous ferons le nécessaire pour que des poursuites soient engagées. Nous faisons tout notre possible pour soutenir les membres d’équipage qui ont été soumis à ce comportement inacceptable."