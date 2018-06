New York-Londres en 2h : le projet fou de Boeing

publié le 29/06/2018 à 16:53

Un avion hypersonique, c'est le dernier pari fou que s'est lancé Boeing. Pas encore baptisé, l'appareil pourrait voler à plus de 6.100 km/h à une altitude de 29.000 mètres. Une prouesse technologique encore jamais conçue, qui transporterait les futurs passagers n'importe où sur la planète en seulement 3 heures.



L'avion serait ainsi capable de relier New York à Londres en 120 minutes (contre 7 heures actuellement), ou Montréal-Cuba en 30 minutes (au lieu de 4 heures).

Avec une vitesse de Mach 5, c'est-à-dire deux fois plus rapide que celle du légendaire Concorde et cinq fois supérieure à la vitesse du son, le projet du géant américain frappe fort. Si le concept se réalise, il représentera le plus rapide des véhicules jamais pilotés.

Mais selon l'avionneur, le développement du concept est encore à ses débuts. De nombreux détails devront encore être réglés et des défis techniques relevés avant de voir le premier prototype dans 20 à 30 ans, précise Brianna Jackson, la porte-parole de Boeing.

Une concurrence importante dans le domaine

Mais l'entreprise aéronautique n'est pas seule à vouloir concevoir le successeur du Concorde. D'autres constructeurs développent des concepts d'avion hypersonique, tels que Lockheed Martin (Quiet Super Sonic Transport), Spike Aerospace (S-512) et Aerion Corporation (AS2).



Autre concurrent, et pas des moindres, Elon Musk, dirigeant de la société aéronautique SpaceX, a pour objectif de permettre à son système de transport interplanétaire de transporter les passagers sur toute la planète à des vitesses jamais atteintes auparavant. Il a notamment pour objectif de pouvoir relier New York à Shanghai en une heure et demi.