et Marie Sasin

publié le 18/06/2018 à 07:30

La Norvège teste ce lundi 18 juin un premier vol tout électrique. Son objectif est d'ouvrir les premières liaisons à partir de 2025 et basculer toutes les liaisons intérieures et une partie des liaisons avec les autres pays scandinaves dans le tout-électrique d'ici à 2040. Ce qui en ferait le premier pays à franchir le pas.



Bertrand Piccard, le fondateur de Solar Impulse, explique les dessous de ce vol tout électrique, doté d'une autonomie de deux heures de vol. "Aujourd'hui c'est un bi-place, je pense qu'il y aura bientôt beaucoup plus de passagers à l'intérieur".

"L'aviation électrique a ce grand avantage d'avoir des moteurs qui réagissent tout de suite,

qui sont économes." L'avion, qui va décoller, fonctionne avec des batteries chargées au sol, à la différence de Solar Impulse dont les batteries sont rechargées par le soleil.

Bertrand Piccard est convaincu du succès de l'électrique. "L'avion électrique va se populariser en aviation civile de plaisance et en aviation commerciale".