Air France-KLM : AccorHotels a proposé à l'État de lui racheter sa part

publié le 04/06/2018 à 07:25

Selon nos informations, AccorHotels va officialiser ces discussions dès ce lundi 4 juin. C'est un moment remarquable pour deux raisons. Quelle que soit l'issue, un tabou est brisé : la place de l'État n'est plus sanctuarisée dans cette entreprise.



Ensuite Air France est dans un tel état de délitement qu'un grand groupe (AccorHotels est n°1 mondial de l'hôtellerie hors États-Unis) peut envisager l'exploiter. Et faire mieux qu'actuellement.

L'intérêt du gouvernement de se séparer de sa participation est triple. Premièrement, Air France est biberonnée depuis des lustres par l'argent public. Sortir du jeu, c'est se délester d'un charge permanente, quasiment incontrôlable, et dont la valeur a fondu de moitié en quelques années.

Ensuite, imposer le retour aux réalités économiques : le choc pourrait permettre à l'entreprise à se mettre en ordre de bataille pour résister à la concurrence et, mieux, assurer son avenir. Enfin renforcer, après la SNCF, le cycle des réformes, et accessoirement faire rentrer de l'argent dans les caisses des finances publiques au profit des contribuables.



Le groupe hôtelier peut jouer sur deux tableaux. Il ne reprend qu'une partie des actions de l'État. Cela lui ouvre les portes du monde du transport, mais sans grandes perspectives industrielles. Par ailleurs, AccorHotels reprend la totalité de la participation publique et paye l'État en actions du groupe hôtelier. Et là, tout le monde y gagne.