publié le 22/05/2018 à 06:47

Seul un blessé léger est à déplorer. On aurait pu craindre un véritable carnage à la vue du nombre de malfaiteurs armés de kalachnikovs. Les habitants de la cité de la Busserine, à Marseille n'ont pas hésité à filmer ce que l'on pourrait qualifier de scène de guerre.



Dans cette vidéo, prise lundi 21 mai dans l'après-midi, on voit deux voitures noires stationnées au cœur de la cité, portes ouvertes. L'une d'elle part brusquement en marche arrière avant de se mettre en travers de la chaussée. Quatre hommes en descendent entièrement vêtus de noir, cagoulés et munis pour les uns d'armes de poing et pour les autres de pistolets mitrailleurs de type Uzi ou Scorpion. Ils sont plutôt calmes et tirent au coup par coup en l'air.

On entend également des tirs qui semblent venir de plus loin. Un équipage de la BAC qui passait à proximité entend les détonations et décide d'intervenir. Mais à l'entrée de la cité, les policiers sont bloqués par une voiture. Deux hommes en sortent armés d'un pistolet et d'une kalachnikov. Ils tirent en l'air et prennent la fuite.

Un possible enlèvement

C'est alors qu'un autre équipage de la BAC arrive en renfort. Mais lui aussi ne parvient pas pénétrer, là encore une voiture barre la route. À bord, sur les 3 ou 4 malfaiteurs, l'un met en joue les policiers avec une kalachnikov. Un des agents n'hésite pas alors à tirer et brise une vitre. Les voyous n'ont pas attendu leur reste et ont immédiatement pris la fuite.



Le mystère demeure encore sur l'objet de la venue du commando dans cette cité. Expédition d'intimidation, règlement de compte ? Un seul homme a été blessé, il aurait reçu un coup de crosse sur le crâne. Selon La Provence, qui cite une source proche de l'enquête, les malfaiteurs auraient enlevé un homme avant de prendre la fuite. L'enquête a été confiée à la police judiciaire.