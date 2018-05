publié le 09/05/2018 à 09:56

Un enfant de deux ans a été grièvement mordu par un pitbull ur la plage du Prado à Marseille, mardi 8 mai en début de soirée, rapporte La Provence. Le chien a attaqué la jeune victime et son frère de 5 mois, pourtant sous la surveillance de leurs parents, raconte le quotidien. L'animal errait avec deux autres chiens. Ils étaient non muselés contrairement à la loi.



Le petit frère souffre d'"égratignures au niveau de l'avant-bras", mais le plus grand devra sûrement recourir à la chirurgie réparatrice. Si son pronostic vital n'est pas engagé, son visage a reçu une entaille de 15 centimètres sur 7.

Le propriétaire du pitbull, lui, a pris la fuite avec son chien. Ses deux amis, les propriétaires des deux autres chiens, ont été interpellés par la police. Le maître fugitif a finalement été arrêté à son tour une heure plus tard, à son domicile situé dans le deuxième arrondissement de la cité phocéenne.

Placés en garde à vue, les trois amis se sont vu confisquer leurs chiens, confiés à la SPA pour être examinés par un vétérinaire, explique La Provence.