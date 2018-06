publié le 28/06/2018 à 08:52

C'est à Mossoul, ville irakienne libérée il y a un an, que des centaines de combattants de Daesh ont mené leur dernière lutte à mort contre l'armée. Parmi eux, des jihadistes français, hommes et femmes.



Certains sont morts, l'armée irakienne a ramassé pas moins de 1.300 corps dans les décombres de Mossoul ouest, bombardée par les frappes de la coalition. Ces corps sont d'abord transportés dans un bateau puis en camion jusqu'à une fosse commune quelque part au milieu d'une vallée déserte à une heure de Mossoul.

Car la priorité pour les autorités est de se débarrasser au plus vite des corps avant l'été, pour éviter toute épidémie et pour que les habitants puisse un jour espérer récupérer leur maison. C'est pourquoi aucun test ADN n'est effectué. On ne connaît donc pas l'identité de ces jihadistes, et donc le nombre de combattants français.

Très peu ont été capturés vivants : 4 seulement sont actuellement dans des geôles irakiennes. Trois femmes et un hommes. Les autres eux, sont morts, retenus dans des camps ou alors se cachent quelque part. Personne n'est donc capable de dire combien sont les fantômes de Daesh, mais selon nos informations, près de 400 jihadistes français seraient encore dans la nature.