et AFP

publié le 23/03/2018 à 13:17

"On nous a dit de rester à l'intérieur au cas où il y aurait d'autres tirs", raconte Christine, l'une des employés du garage Peugeot de Trèbes, dans L'Aude. L'enseigne est située juste à côté du supermarché Super U où à eu lieu ce vendredi matin une prise d'otage. Un homme était retranché à l'intérieur. Il s'est revendiqué de Daesh et aurait crié "Allah Akbar"-"Dieu est grand" avant d'ouvrir le feu.



Des clients et employés du supermarché se sont également réfugiés dans le garage, une grande partie d'entre eux ont réussis à prendre la fuite. "Les gens restent calmes" explique Christine, "maintenant qu'ils sont chez nous, ils ne risquent rien". Des véhicules de gendarmerie protégeaient en effet l'enseigne.

Le preneur d'otages avait tiré sur des CRS près de Carcassonne avant d'entrer vers 11h15 dans le supermarché Super U. Il a été tué dans l'assaut en début d'après-midi.