publié le 26/06/2018 à 12:38

Ils ne peuvent pas aller sur Internet, ni passer d'appels. Les habitants de Saint-Laurent-d'Aigouze, dans le Gard, sont privés de toute forme de communication depuis bientôt trois mois, révèle Le Parisien. Les lignes ont été endommagées par un incendie, ce qui handicape grandement la vie des habitants.



L'un d'entre eux explique au quotidien qu'il n'y a "pas de 3 ou 4G (...) Ma fille n'a pas accès à ses devoirs mis en ligne par la plate-forme du collège et ma femme enceinte n'a aucun moyen de communiquer avec l'extérieur". "Tant que ce n'est pas réparé, nous sommes coupés du monde", conclut-il.

C'est justement la réparation de cet incident qui pose problème, puisque les opérateurs se renvoient la responsabilité. Interrogée par Le Parisien, une autre habitante explique multiplier les rendez-vous : "On nous dit que ce sera réparé dans quelques jours, mais rien n'avance. Tout le monde se renvoie la balle".

C'est à l'opérateur de nous faire remonter des fiches d'incidents Orange Partager la citation





Saint-Laurent-d'Aigouze n'est pas l'unique village concerné par cette autarcie : aux Pennes-Mirabeau, dans les Bouches-du-Rhône, la foudre a touché les lignes Internet et téléphonique des habitants. Eux aussi se retrouvent sans moyens de communication et la situation dure depuis un mois.



Contacté par le quotidien, Orange explique que "des travaux ont déjà été effectués mais c'est à l'opérateur de nous faire remonter des fiches d'incidents ou des propositions de solutions". "Les règle de l'Arcep (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ndlr), le gendarme de la télécommunications, nous empêchent de nous saisir nous-mêmes de ces dossiers", conclut l'opérateur.