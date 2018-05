Panne chez Orange : ce que l'on sait de l'incident

publié le 15/05/2018 à 23:02

Pendant deux jours, les clients de l'opérateur Orange ont rencontré des problèmes lorsqu'ils souhaitaient téléphoner de Orange vers Bouygues et SFR, et inversement. "Orange ne communique pas encore sur les causes de l'incident", ce qui empêche de savoir précisément ce qui a provoqué ce bug, explique Laurent Félix, du cabinet Wavestone et spécialiste des réseaux télécoms .



"Ce que l'on sait, c'est que c'est ciblé à la brique qui a été touchée, c'est à dire cette plateforme d'interconnexions. Un système qui relie les réseaux orange avec les réseaux des partenaires qui sont SFR, Bouygues et Free", précise-t-il.

"Le fait que ce soit une brique assez centrale pose la question de sa résilience, c'est à dire sa résistance aux pannes. Et donc le fait de doubler les systèmes est probablement fait, mais peut-être pas assez de façon optimisée, ce qui explique que cette panne a eu lieu sur cette plateforme centrale", souligne Laurent Félix.

"Ce n'est pas une panne franche qui a eu lieu parce qu'on a observé la dégradation du service et pas une coupure totale du service partout. Il y a fort à parier que c'est une partie de cette plateforme-là qui a été détériorée par on ne sait pas quoi".



Si le spécialiste ne pense pas qu'une cyberattaque soit à l’origine de la panne, il n'exclut pas l'hypothèse.