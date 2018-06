publié le 06/06/2018 à 20:07

Un triangle amoureux qui aurait mal fini. C'est la piste qui se dessine pour les enquêteurs après le meurtre de Kévin, 17 ans, samedi 2 juin à Mourmelon-le-Grand (Marne). L'adolescent soupçonné du meurtre du jeune homme, ainsi que la petite amie de Kévin, ont été présentés à un juge d'instruction mercredi 6 juin.



Les rôles respectifs des deux suspects sont au cœur de l'enquête. Les amis du suspect décrivent un garçon un peu décalé mais gentil, loyal et surtout amoureux d'une jeune fille, celle qui a été placée en garde à vue. "Il parlait d'elle comme si c'était tout, explique Léa, une lycéenne. C'était vraiment quelqu'un d'important pour lui." Cette camarade raconte qu'il a mal vécu sa rupture, mais pensait qu'il s'en était remis.

Mais dans son quartier, les mots sont plus durs. On décrit un garçon taciturne, inquiétant et passionné par les armes. La perquisition menée au domicile de ses parents mercredi 6 juin a permis de retrouver un couteau et des traces de sang.

Le rôle de la jeune fille placée en garde à vue reste aussi en suspens. Présente au moment du meurtre, elle avait livré aux enquêteurs une description erronée du meurtrier. A-t-elle simplement voulu le couvrir ou l'a-t-elle incité à commettre le crime ? C'est ce que le juge cherche à déterminer.