"Une détermination certaine" et une dynamique "quasiment machiavélique". Le meurtre de Kévin, poignardé samedi 2 juin à Mourmelon-le-Grand, aurait été prémédité par deux adolescents qui le connaissaient, a détaillé le procureur de Reims lors d'une conférence de presse mercredi 6 juin. Ils ont été mis en examen pour assassinat.



O., placée en garde à vue, s'est rendue samedi vers 15h au parc avec Kévin, qu'elle appelle son "presque petit ami". Le jeune homme est poignardé par un homme qui prend la fuite. Dans sa première déclaration, O. indique qu'une altercation a démarré lorsque Kévin a tenté d'empêcher un individu de lui voler son sac à main.

Grâce à sa description, les enquêteurs réalisent un portrait robot du suspect, qui sera relayé dans la presse. Sauf qu'il ne correspond pas du tout à l'individu qui a poignardé le jeune Kévin.

C'est le témoignage d'un camarade de classe qui va remettre les enquêteurs sur la bonne piste. Lundi 4 juin, au retour en classe, il remarque que son camarade A. boîte, et fait le lien avec ses sentiments envers O. et le meurtre de Kévin. Il en parle à son père qui alerte les enquêteurs.



A. est appréhendé au domicile familial, et son ADN correspond à celui du sang retrouvé sur le chemin de fuite de l'auteur du meurtre. Chez lui, les enquêteurs ont trouvé un poignard, qui s'avère être l'arme du crime, ainsi que des vêtements ensanglantés.



Le parquet a ouvert une information judiciaire pour assassinat contre A. et O.. Ils encourent 20 ans de réclusion criminelle, voire 30 ans si l'excuse de minorité n'est pas retenue aux assises.



