publié le 23/03/2018 à 08:05

La contre-attaque de Nicolas Sarkozy, après sa mise en examen. Pendant 25 minutes hier soir sur TF1, l'ancien Président s'est défendu point par point, une quasi plaidoirie. Dans son viseur, ses accusateurs : Kadhafi et "sa bande", Ziad Takieddine, mais aussi Mediapart et son fondateur Edwy Plenel.



"Décidément monsieur Plenel n'a pas que des amis fréquentables puisque après Tariq Ramadan le voilà mis avec la bande à Kadhafi (...) On n'a pas le droit de jeter les gens à la boue parce qu'une bande d'assassins, d'escrocs, de menteurs, de manipulateurs a fait ce qu'ils ont fait. Parce que le document Mediapart sort entre les deux tours de la présidentielle. Les "révélations" du sinistre Takieddine sort deux jours avant le débat le plus important télévisé de la primaire de la droite. Je ne peux pas laisser faire ça", a-t-il lancé.

La charge est violente. La réponse d'Edwy Plenel l'est tout autant. "Si les juges le mettent en cause, c'est qu'il y a des faits. Comment essaye-t-il de s'en sortir ? En prenant un journal indépendant comme bouc émissaire et en racontant n'importe quoi. Par exemple en affirmant que le document libyen révélé par Mediapart en 2012 serait un faux et que la justice l'aurait dit. Eh bien c'est l'inverse : la justice a dit que ce document était vrai", a-t-il affirmé.

