publié le 23/03/2018 à 00:11

Nicolas Sarkozy a choisi l'attaque comme ligne de défense. L'ancien chef de l'État était sur le plateau de TF1 jeudi 22 mars afin de s'exprimer sur sa mise en examen pour le financement présumé de sa campagne présidentielle de 2007. Il devra répondre à plusieurs chefs d'accusation, "corruption passive", "financement illégal de campagne électorale" et "recel de détournement de fonds libyens".



Sur le plateau du 20 Heures, Nicolas Sarkozy a dénoncé l'absence de preuve matérielle dans le dossier qui le vise, expliquant qu'il ferait "triompher son honneur". Il a également nié avec force les informations de Mediapart. Interrogé sur BFMTV, le cofondateur du journal, Edwy Plenel, a réagi aux déclarations de Nicolas Sarkozy, expliquant que "son problème c'est pas Mediapart, c'est la justice".

"Comment essaye-t-il de s'en sortir ? En prenant un journal indépendant comme bouc émissaire et en racontant n'importe quoi, en devenant le premier diffuseur de fake news de notre pays", a poursuivi Edwy Plenel. "Il devrait être plus calme, plus modeste et d'abord se défendre devant les juges", a conclu le journaliste.