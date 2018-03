La popularité d'Emmanuel Macron atteint son plus bas niveau, selon notre sondage

publié le 23/03/2018 à 06:30

Emmanuel Macron n'a jamais été aussi impopulaire depuis son arrivée à l'Élysée. Alors que le chef de l'État expérimente sa première grogne sociale, ce dernier enregistre une chute de trois points par rapport au mois de février pour atteindre 40% d'opinions favorables, selon notre sondage BVA pour RTL - La Tribune et Orange publié ce vendredi 23 mars. Le locataire de l'Élysée perd 12 points depuis le mois de décembre.



"Parmi les éléments qui expliquent cette décrue, il y a une forme d'impatience de plus en plus importante" chez les Français, explique Édouard Lecerf, directeur adjoint du groupe BVA. Et de poursuivre : "La tension sociale vient s'ajouter à d'autres éléments, comme la CSG, la notion du 'président des riches'".

Mais il n'y a pas péril en la demeure pour autant. En effet, ce niveau de popularité après dix mois de mandat est comparable à celui de ses prédécesseurs. François Hollande jouissait par exemple de 35% de "bonnes opinions" en mars 2013 quand Nicolas Sarkozy pouvait capitaliser sur une cote de popularité de 40% en mars 2018. Seul Jacques Chirac a bénéficié d'une meilleure notoriété lors du premier mois du printemps 1996 (44%).

Même constat du côté de la seconde tête de l'exécutif. Édouard Philippe dégringole en effet de quatre points en mars, avec 43% d'opinions favorables. Le Premier ministre enregistre une chute de 9 points depuis le mois de décembre. À l'instar d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe baisse sensiblement auprès des Français vivant au sein de foyers à bas revenus, des 50-64 ans et des retraités.