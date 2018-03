publié le 23/03/2018 à 06:10

Ce sont surtout les cyclones qui ont fait des dégâts. Les assureurs ont évalué à 260 milliards d'euros le coût des événements climatiques l'an dernier. Et 80% de ces dégâts ont été causés par Harvey, Irma et Marie, les cyclones qui ont dévasté les Antilles et le Texas.



L'année 2017 a été la troisième la plus chaude de l'Histoire. L'Organisation météorologique mondiale a alerté, jeudi 22 mars, une fois de plus. Le climat se réchauffe et les conséquences sont déjà lourdes avec une hausse de la température de 1,1 degré seulement depuis deux siècles. L'estimation, le pire scénario c'est entre 3 et 5 degrés de plus d'ici à la fin du siècle.

Avec 1 degré on a déjà des catastrophes, et leur nombre a doublé en quarante ans. Il y a même quatre fois plus de crues aujourd'hui. Cela touche tous les pays, selon un autre rapport de climatologues européens publié jeudi.

Emmanuel Macron, leader du climat

Et 2018 ne commence pas mieux avec l'Arctique qui se réchauffe, des sécheresses en Australie et l'Europe qui a trop froid. Le climat se dérègle. Jeudi, Emmanuel Macron, au Conseil européen, a voulu réveiller les pays. Il a fait un discours sur le climat.



Il a souhaité un prix plancher du carbone, taxer les entreprises qui polluent le plus, taxer aussi aux frontières de l'Europe les produits qui polluent, des idées qui ne sont pas nouvelles, et qui seront très compliquées à faire avancer.



Mais il aurait pu ne rien dire. Dès qu'il le peut, Emmanuel Macron se présente à l'étranger comme un leader du climat.