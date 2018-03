publié le 12/03/2018 à 17:17

"Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça". Au 5e jour de son procès devant les assises des Pyrénées-Orientales, celui qui est surnommé "le tueur de la gare de Perpignan", Jacques Rançon a "demandé pardon" pour les deux meurtres qu'il a commis en 1997 et 1998.



"Je demande pardon. Moktaria et Marie-Hélène n'auraient pas dû mourir. Ce que j'ai fait est très grave. Je ne sais pas dire pourquoi j'ai fait ça", a-t-il dit ce lundi 12 mars devant la cour. Jacques Rançon est en effet jugé pour avoir tué et atrocement mutilé Moktaria Chaïb en décembre 1997 et Marie-Hélène Gonzalez, en juin 1998, dans l'affaire dite des "disparues de Perpignan".

Il comparaît également pour avoir tenté de violer une autre femme et pour en avoir laissé une quatrième pour morte. Pour tous ces faits, Jacques Rançon encourt la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. L'homme de 58 ans pourrait également se voir infliger une période de rétention de sûreté en fin de peine, car il était en état de récidive légale, ayant déjà été condamné en 1994 pour viol aggravé.

"Le tueur de la gare de Perpignan" sera fixé sur son sort le 26 mars prochain, date du verdict. Une décision rendue après plus de trois semaines d'audiences, qui aura vu se succéder 35 témoins et une dizaine d'experts.