Le journal de 18h - SNCF : Édouard Philippe face aux syndicats

et Vincent Parizot

publié le 07/05/2018 à 19:10

Édouard Philippe a reçu les organisations syndicales ce lundi 7 mai à Matignon. Une rencontre qui n'a pas abouti à l'apaisement escompté. Le chef de l’exécutif a affirmé que le gouvernement restera ferme sur certains points comme l'ouverture à la concurrence, la fin du recrutement au statut de cheminot en 2020 et le changement du statut de l'entreprise à la même date.



Prévenant que la réforme "ne changera pas fondamentalement", le Premier ministre a concédé que "la fermeté n'interdit pas la discussion". C'est pourquoi il a évoqué une nouvelle rencontre avec les syndicats le 24 et 25 mai. Le but ? Finaliser le texte de la réforme SNCF avant son passage au Sénat.

Une main tendue accueillie avec scepticisme. "Pour nous, la grève se poursuit", a déclaré Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT Cheminots. Alors que Sud-Rail mène ce lundi 7 mai une opération coup de poing dans plusieurs gares parisiennes, Pasacal Pavageau dénonce "un enlisement" du conflit.

"Rien n'a bougé (...). Il n'y a rien de concret. Une fois encore c'est la même méthode : je pense donc tu suis. Je décide de façon unilatérale de détruire le statut (...) et ensuite vous n'avez pas négocier sur le champ de mines", a déclaré le nouveau secrétaire général de Force Ouvrière.



À écouter également dans ce journal :

Air France - Le titre de la compagnie aérienne a chuté de 12.7% à la Bourse de Paris, lesté par l'annonce de la démission de Jean-Marc Janaillac vendredi 4 mai.



Russie - Pour la quatrième fois, Vladimir Poutine a été investi à la présidence de la Russie au grand palais du Kremlin ce lundi 7 mai.



Universités bloquées - Les amphithéâtres de l'Université Grenoble-Alpes étaient bloqués ce lundi 7 mai par une trentaine de manifestants. Des affrontements avec la police ont eu lieu.



Football - Les Herbiers affrontera le PSG mardi 8 mai soir pour la finale de la Coupe de France. Un première pour ce petit club vendéen.



Écologie - Yannick Jadot a embarqué dimanche 6 mai sur un chalutier avec les fileyeurs de Boulogne-sur-Mer, pour dénoncer la pêche électrique.