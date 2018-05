publié le 07/05/2018 à 12:00

18 ans aux commandes de la Russie. Lundi 7 mai, Vladimir Poutine a été réinvesti à la présidence de la fédération russe pour un quatrième mandat, qui court jusqu'en 2024.



"Je considère comme mon devoir et comme le sens de ma vie de faire tout mon possible pour la Russie, pour son présent et pour son avenir", a-t-il déclaré, après avoir prêté serment, la main sur la Constitution.

L'homme politique a passé près de deux décennies à la tête du pays, en tant que chef d'État ou de gouvernement. En mars 2018, il avait été réélu avec 76,7% des voix, le score le plus élevé depuis son arrivée au pouvoir. Son rival principal, Pavel Groudinine, avait obtenu 11,8% des suffrages.

Sauf réforme constitutionnelle, l'homme fort de la Russie ne pourra pas se présenter à nouveau aux élections en 2024 puisque la Constitution interdit de briguer deux mandats successifs.



Manifestations d'opposants dans tout le pays

L'opposition et plusieurs ONG russes ont cependant rapporté des irrégularités dans le déroulement du scrutin, parmi lesquelles du bourrage d'urnes et des électeurs emmenés par autocars entiers sous la pression de leur employeur.



Le 5 avril, de nombreuses manifestations anti-Poutine ont été organisées dans toute la Russie à l'appel du principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny. Ces rassemblements, qui avaient été interdits par les autorités, ont souvent été dispersés par la force et ont débouché sur plus de 1.500 arrestations, dont celle de Alexeï Navalny, relâché peu après.



Ce dernier avait été déclaré inéligible en décembre 2017, en raison d'une condamnation pénale qu'il estime orchestrée par le Kremlin. Il n'avait donc pas pu se présenter lui-même à l'élection présidentielle de 2018 contre Vladimir Poutine.



Ces manifestations font écho à celle qui avait eu lieu sur la place Bolotnaïa à Moscou, la veille de l'investiture précédente de Vladimir Poutine, le 6 mai 2012. L'événement avait également été émaillé d'affrontements avec la police, et plusieurs manifestants avaient ensuite écopé de peines de camp.



Tensions croissantes avec l'Occident

Le quatrième mandat de Vladimir Poutine débute dans un contexte de tensions croissantes avec l'Occident. Depuis 2014, la Russie est frappée par des sanctions occidentales sans précédent à cause de la crise ukrainienne.



Le pays s'oppose également aux Occidentaux sur le conflit syrien, et en raison des accusations d'ingérence russe dans l'élection du président américain Donald Trump.



Cette confrontation s'est encore accentuée en mars 2018, lorsque Londres a accusé Moscou d'avoir empoisonné un ex-agent double russe au Royaume-Uni. Vladimir Poutine a qualifié ces accusations de "grand n'importe quoi", et la diplomatie russe a dénoncé une "mise en scène" britannique.