Le journal de 18h : nouvelle journée d'hommages aux victimes de l'Aude

publié le 25/03/2018 à 18:54

L'église de la petite ville de Trèbes, dans l'Aude, était beaucoup trop petite dimanche pour accueillir tous ceux qui ont voulu rendre hommage aux victimes de l'attaque de vendredi. De nombreux habitants de la région ont dû rester à l'extérieur pour assister à la messe célébrée ce matin par l'évêque de Carcassonne et Narbonne.



Des hommages ont été rendus à Jean Mazière, le viticulteur abattu dans une voiture, à Christian Medvès, le boucher du Super U, à Hervé Sosna, le client, assassiné lui aussi, et bien sûr à Arnaud Beltrame, le lieutenant-colonel de gendarmerie qui s'est substitué à une otage et qui est décédé des suites de ses blessures samedi matin.

Mais il n'y a pas que dans l'Aude que ces hommages ont eu lieu. Partout en France, des fleurs, des petits mots et des dessins ont été déposés devant de nombreuses gendarmeries. Le pays tout entier, à l'image d'Emmanuel Macron hier, salue notamment le courage du gendarme Arnaud Beltrame. Aujourd'hui, à Carcassonne, le directeur général de la Gendarmerie Nationale, le Général Richard Lizurey, est venu réconforter ses hommes.



À écouter également dans ce journal :

Attaques dans l'Aude : Stéphane Poussier, l'ex-candidat de la France insoumise aux législatives qui avait salué la mort du gendarme Arnaud Beltrame à Trèbes, a été interpellé dimanche à son domicile de Dives-sur-Mer (Calvados) et placé en garde à vue pour apologie d'acte terroriste.



Montpellier : alors que la faculté de droit de Montpellier restera fermée lundi, l'ambiance sur place demeure tendue, deux jours après la violente évacuation d'étudiants qui occupaient un amphithéâtre. L'UNEF appelle à une mobilisation étudiante nationale mercredi.



Catalogne : à Barcelone, des milliers de manifestants sont descendus dimanche dans les rues pour protester contre l'arrestation ce matin de l'ancien leader catalan Carles Puigdemont, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen. Celui-ci a été arrêté en Allemagne alors qu'il s'apprêtait à franchir la frontière avec le Danemark. Il sera présenté à un juge lundi 26 mars.



Football : les Bleus de Didier Deschamps tentent de se remobiliser après leur déconvenue face à la Colombie vendredi. Il faudra être beaucoup plus solide mardi soir contre la Russie. "Il fait toujours apprendre de ses erreurs", a déclaré l'attaquant tricolore Olivier Giroud au micro de RTL.