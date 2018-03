publié le 23/03/2018 à 20:00

Les uns visent une place dans le 11 de départ en Russie, les autres dans le groupe de 23 joueurs que Didier Deschamps convoquera pour le Mondial (14 juin-15 juillet). Les Bleus n'ont plus que deux matches amicaux à disputer avant que le sélectionneur ne livre sa liste, le mardi 15 mai.



Il y a d'abord la Colombie de Radamel Falcao (Monaco) et James Rodriguez (Bayern Munich) au Stade de France, afin de se frotter à une nation sud-américaine (qui sera en Russie) et préparer ainsi le match du jeudi 21 juin contre le Pérou. Trois jours plus tard (17h50), la France se frottera au pays hôte, la Russie, à Saint-Pétersbourg.

Les Bleus ont terminé 2017 sur un nul en Allemagne (2-2) après un succès sur le Pays de Galles (2-0). Après l'annonce de la liste, ils recevront l'Irlande le lundi 28 mai à Saint-Denis, l'Italie le vendredi 1er juin à Nice et les États-Unis le samedi 9 juin à Lyon, sept jours avant leur entrée dans la compétition contre l'Australie.

Les équipes de départ :

France : Lloris (cap.) - Sidibé, Varane, Umtiti, Digne - Mbappé, Kanté, Matuidi, Lemar - Griezmann, Giroud.



Colombie : Ospina - Arias, Mina, D. Sanchez, Fabra - Uribe, C. Sanchez, Aguilar - James Rodriguez - Muriel, Falcao (cap.).

Le film de la soirée :

46e - James le tente direct mais ça passe au dessus de la cage de Lloris.



45e - Le dernier coup franc chaud de ces 45 premières minutes sera pour la Colombie, après une faute de Griezmann aux 25 m.



44e - Le centre de Muriel ne trouve pas Falcao dans la surface française.



39e - Au bord du KO à 2-0, les Colombiens ont retrouvé de belles couleurs. Même Ospina se montre à son avantage devant Griezmann, qui rate son face à face.



36e - Le match se hache : Uribe met la semelle sur le pied de Lemar. L'arbitre est clément sur ce coup.



34e - 1-1 au niveau des cartons jaunes : Digne en prend un côté français pour une faute sur Arias.



33e - Arias averti d'un carton jaune pour un tacle en retard sur Kanté.



32e - Les "Cafeteros" sont plus présents dans le camp français depuis le but.



28e - LA COLOMBIE RÉDUIT LE SCORE. 2-1. Muriel centre depuis la gauche de la surface française. Davinson Sanchez, seul devant Lloris, ne parvient pas à reprendre le ballon... qui finit sa course dans le petit filet du gardien français.



26e - SUPERBE 2E BUT FRANÇAIS. Il est signé Lemar du gauche en force après un service de Mbappé, lui même mis dans les meilleures dispositions par une talonnade de Griezmann. 2-0. Quelle action.



25e - Coup franc de Griezmann tiré de la gauche largement hors cadre.



23e - Seuls Thierry Henry (51), Michel Platini (41), David Trezeguet (34) et Zinédine Zidane (31) ont marqué plus de buts qu'Olivier Giroud en Bleu.



20e - Les Bleus ont la mainmise sur le match. Les Colombiens ne parviennent pas à inquiéter Lloris. 1-0.



18e - Bonne combinaison entre Lemar et Griezmann dans la surface adverse mais aucun des deux ne frappe.



15e - Ospina intervient du poing devant Giroud pour écarter un corner de Griezmann.



11e - BUT DE GIROUD POUR LA FRANCE. 1-0. Lemar ouvre à gauche sur Sidibé, qui centre au sol. Ospina ne capte le ballon. Opportuniste, Giroud marque en pivot son 30e but en Bleu.



9e - Bonne défense de Fabra devant Mbappé côté droit après une remontée de balle de Sidibé. Il y a du rythme en ce début de match.



7e - Les Bleus jouent vite vers l'avant quand ils récupèrent le ballon, comme ici Kanté. La défense colombienne, bien que jeune, tient pour l'instant. 0-0.



6e - Mbappé tente le grand pont dans la surface mais s'écroule seul.



4e - Bon pressing haut des Colombiens mais les Bleus ressortent vite. Giroud a une première occasion de frappe mais se fait reprendre in extremis.



3e - Comme la France, la Colombie avait atteint les quarts de finale en 2014.



2e minute - Les Bleus s'installent dans le camp des "jaunes". Le centre de Sidibé est repoussé.



21h03 - C'est parti pour les 45 premières minutes, les Français ont donné le coup d'envoi.



21h01 - Place à la minute de silence en hommage aux victimes des attaques de Carcassonne et Trèbes.



20h58 - Les 11 Français forment un drapeau bleu-blanc-rouge avec leurs vestes de survêtement. La Marseillaise se termine a cappella.



20h56 - Les deux équipes sont sur la pelouse. Place aux hymnes avant la minute de silence.



20h55 - Le Stade de France est à guichets fermés, une première depuis l'Euro 2016.



20h53 - Six changements de chaque côté seront autorisés ce soir.



20h50 - Italie - Argentine, Allemagne - Espagne, Pays-Bas - Angleterre : outre ce France - Colombie, il y a de belles affiches ce vendredi soir.



20h43 - Les Bleus sont invaincus depuis leur défaite en Suède (2-1) le 9 juin 2017. Ils ont depuis battu l'Angleterre (3-2), les Pays-Bas (4-0), la Bulgarie (0-1)), la Biélorussie (2-1) et le Pays de Galles (2-0), et ont concédé le nul face au Luxembourg (0-0) et à l'Allemagne (2-2).



20h38 - Les Bleus s'entraînent avec un haut style marinière.



20h36 - Griezmann va honorer sa 50e sélection en Bleu. Son bilan est pour l'instant de 19 buts.



20h32 - Le Brésil a dominé la Russie (3-0) en fin d'après-midi au stade Loujniki de Moscou, théâtre de la finale du Mondial le 15 juillet. La "Seleçao" a déroulé après la mi-temps, en marquant trois fois en un quart d'heure, par Joao Miranda (52e), Philippe Coutinho (62e) et Paulinho (67e).



20h23 - Voici l'équipe de départ de la Colombie :

Ospina - Arias, Mina, D. Sanchez, Fabra - Uribe, C. Sanchez, Aguilar - James Rodriguez - Muriel, Falcao (cap.).



20h14 - Le 11 de départ des Bleus vient de tomber :

Lloris (cap.) - Sidibé, Varane, Umtiti, Digne - Mbappé, Kanté, Matuidi, Lemar - Griezmann, Giroud.



20h12 - Français et Colombiens se sont affrontés à trois reprises pour autant de victoires des Bleus. La dernière fois c'était le 3 juin 2008 (1-0 au Stade de France, but de Ribéry à la 23e).



20h09 - Une minute de silence sera observée en hommage aux victimes des attaques de Carcassonne et Trèbes, a annoncé la Fédération française de football.



20h04 - Au Mondial, la Colombie rencontrera la Pologne, le Sénégal et le Japon dans le groupe H.

20h00 - Bonsoir à toutes et à tous pour suivre ce match amical France-Colombie à 82 jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2018 en Russie.