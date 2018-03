publié le 08/03/2018 à 19:00

Pour les parents de Nelly Balmain, c'est une lueur d'esoir. Le 8 août 2011, Nelly s'est volatilisée à Saint-Jean-en-Royans alors qu'elle avait quitté le domicile familial sur son scooter rouge. Depuis, aucune trace de la jeune femme. Marie-Christine Balmain, sa mère, se félicite que l'enquête soit relancée car elle pense que sa fille a pu croiser la route de Nordahl Lelandais. "C'est troublant, il faut examiner cette piste, les routes se croisent et puis on rencontre des crapules. On peut pas savoir ce qui lui est arrivé, peut-être qu'elle a beaucoup souffert", explique-t-elle au micro de RTL.



"J'ai mis sept ans pour l'avoir, elle était grande prématurée, j'aimerais tellement qu'elle soit là. C'est la pire des choses qui puisse arriver. Je ne lâcherai pas", poursuit-elle. En décembre dernier, Marie-Christine et son mari Pierre-Louis se sont rendus à Pont-de-Beauvoisin, en Isère, pour participer à une marche blanche pour Maëlys, car ils se sentent très proches des parents de la fillette, aujourd'hui en deuil.

