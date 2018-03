publié le 02/03/2018 à 11:40

Depuis la découverte du corps et des vêtements de Maëlys, le 14 février dernier, les experts de l’IRCGN (institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale) analysent chaque élément pour tenter de retracer les derniers instants de la fillette, rapporte Le Parisien. Ils disposent notamment d'une robe blanche abîmée par le temps, d'une brassière, un autre sous-vêtement pouvant être une culotte et une sandale.



Un traitement fibre à fibre qui pourrait permettre de retrouver des éléments pouvant "faire basculer l'enquête", explique le quotidien. Selon Le Dauphiné Libéré, la robe blanche présente des traces noirâtres qui pourraient s'apparenter à des taches de sang. La semelle de la sandale pourrait aussi permettre de livrer des indications quant aux derniers endroits où est passée Maëlys. "Une semelle, c’est comme un aspirateur. Elle retient la mémoire de votre parcours", affirme une source du Parisien.

Le corps de la fillette doit lui être radiographié et passé au scanner. Le but est de détecter la potentielle présence de blessures sur les os de l'enfant, qui pourraient attester d'un coup porté avec une arme. Les restes du corps de Maëlys avaient été retrouvés les 14 et 15 février dernier au pied du Mont Grêle à Attignat-Oncin en Savoie. Une découverte réalisée après les aveux de Nordahl Lelandais, qui avait reconnu avoir "accidentellement" tué la petite.