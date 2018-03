A son procès, Peter Madsen nie toujours avoir tué la journaliste Kim Wall

Partie en reportage le 10 août dans le sous-marin de Peter Madsen, Kim Wall est morte puis a été démembrée et jetée à la mer

"Je plaide non coupable." Peter Madsen a nié avoir tué la journaliste suédoise Kim Wall à bord de son sous-marin en août dernier, lors du premier jour de son procès jeudi 8 mars à Copenhague (Danemark).



Elle avait disparu après être partie en reportage le 10 août 2017 dans le sous-marin de cet inventeur danois. Son corps avait été retrouvé décapité, mutilé, démembré et lesté de pièces de métal dans la baie de Køge, séparant le Danemark de la Suède.

Peter Madsen a affirmé que la jeune femme avait succombé à une soudaine dépressurisation de l'habitacle du submersible. La chute de pression d'air aurait créé un phénomène d'aspiration qui aurait fait tomber le panneau de l'écoutille, piégeant Kim Wall dans le sous-marin qui se serait alors empli d'échappements toxiques, selon l'inventeur danois qui se trouvait sur le pont, impuissant.

Je l'ai trouvée inanimée sur le sol. Peter Madsen lors de son procès





Il a assuré avoir essayé "d'expliquer à Kim à travers l'écoutille comment arrêter les moteurs" et "d'entrer pour venir à son secours". Peter Madsen dit avoir constaté la mort de la jeune femme en réussissant à entrer. Il affirme avoir "décidé de (se) suicider" avant de finalement dormir "près d'elle pendant environ deux heures".



Le tribunal s'est demandé pourquoi Peter Madsen a changé de version à plusieurs reprises depuis août. Il a assuré l'avoir fait pour "épargner" aux proches de la jeune femme les circonstances "terribles" de sa mort. L'autopsie des restes de Kim Wall n'a pas permis de déterminer les causes de sa mort.

Vidéos de décapitations

S'il maintient que la mort de Kim Wall était accidentelle, il reconnaît néanmoins avoir découpé le corps et l'avoir jeté à la mer. Le procureur et l'accusation le soupçonnent pourtant d'avoir prémédité les faits.



Un disque dur retrouvé dans l'atelier de Peter Madsen, dont il nie être le propriétaire, contenait des vidéos de femmes violées, assassinées, brûlées. Dans la matinée du 10 août, quelques heures avant le drame, l'inventeur danois a fait des recherches sur des décapitations de femmes. Le 26 juillet, il avait également recherché des "décapitations de femmes" et a regardé des vidéos.

Je regarde ces vidéos pour pleurer et éprouver des émotions Peter Madsen lors de son procès





Les médecins légistes ont retrouvé "14 blessures infligées dans et autour des parties génitales de Kim Wall". L'accusation soutient que Peter Madsen a torturé et tué la journaliste afin de satisfaire un fantasme sexuel, ce qu'il nie. "Ce n'est pas sexuel. Je regarde ces vidéos pour pleurer et éprouver des émotions", a-t-il répondu.



Le parquet danois va requérir la prison à vie à l'issue du procès qui doit se terminer le 25 avril.