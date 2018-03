publié le 08/03/2018 à 08:30

Bertrand Cantat a-t-il le droit de monter sur scène, de se produire comme n'importe quel autre artiste ? Mercredi 7 mars, un festival de l'Ardèche a décidé d'annuler le concert de l'ex-leader de Noir Désir prévu le 14 juin prochain. C'est la deuxième annulation en quelques semaines.



En ce 8 mars, l'association Osez le Féminisme appelle les autres festivals à faire de même. "Ce qui nous interpelle aujourd'hui c'est la notion d'avoir payé sa dette. Est-ce qu'avoir fait quelques années de prison suffit à créer une amnésie collective autour du fait qu'il a tué Marie Trintignant", se demande Raphaëlle Rémy-Leleu, porte-parole de l'association.

Une démarche condamnée par Patrice Hamelin. Son festival, Papillons de Nuit dans la Manche, s'est vu retirer la subvention du département après avoir annoncé que le chanteur se produirait bien en mai prochain. "Pour nous, Bertrand Cantat est un artiste comme les autres. On a une demande aussi de notre public", assure Patrice Hamelin.

