RTL vous révélait ce scandale à Paris. Depuis le 1er janvier, deux sociétés se partagent le contrôle des paiements à l'horodateur et dressent les amendes. L'une d'elles, Streeteo, s'est affranchie des règles les plus élémentaires. Ce 8 mars, la société a reconnu les faits et présenté ses excuses.



Via un communiqué, elle reconnait avoir identifié des "pratiques inappropriées", y compris de la part de certains managers. Des pratiques "à l'insu de l'entreprise". Elle confirme donc que des consignes ont été données par la hiérarchie : déployer des agents non assermentés ou de faux PV dressés.

Aujourd'hui, Streeteo assure que des mesures adéquates ont été prises aussitôt pour que de tels actes ne se reproduisent plus. Surtout, la société s'engage à ce que les automobilistes n'aient pas à en subir les conséquences.

