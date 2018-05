publié le 12/05/2018 à 18:48

La femme de David Ramault, mais également ses deux garçons de 7 et 13 ans, ont décidé de se constituer partie civile dans l'affaire de la petite Angélique, violée et tuée le 25 avril dernier à Wambrechies dans le Nord.



Une constitution de partie civile contre ce mari et ce père qui leur a tout caché pendant des années : un passé d'agresseur sexuel, une condamnation et la thérapie qui était censée éloigner ses démons.

David Ramault, suspecté d'avoir violé et tué Angélique, 13 ans, a été transféré mardi 8 mai vers un hôpital psychiatrique pour détenus à Seclin (Nord). "Il est hospitalisé dans l'unité hospitalière spécialement aménagée de Seclin pour une durée indéterminée, il s'agit d'une structure pénitentiaire mais médicalisée pour des soins psychiatriques", avait indiqué une source proche du dossier.

À écouter également dans ce journal

Football - Quatre jours avant la finale européenne contre l'Atletico Madrid, disputée à Lyon, le président de l'OM Jacques-Henri Eyraud a lancé sur RTL un appel au calme.



Faits divers - Selon les informations du Parisien, la candidate de Koh-Lanta qui accuse un autre participant d'agression sexuelle est Candide Renard, fille de Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe de football du Maroc.



Justice - À Strasbourg, des agents du Samu du Bas-Rhin ont porté plainte. Ils disent avoir été menacés de mort à la suite du décès de Naomi, la jeune femme dont l'appel avait été pris à la légère, qui était morte quelques heures plus tard.



Transports - À la SNCF, début d'une nouvelle séquence de grève à 20 heures. Demain, prévoyez en moyenne 1 TGV sur 2, 1 Transilien sur 2, 2 TER su 5, selon les prévisions de la direction.