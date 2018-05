Météo France place quatre départements en vigilance orange neige et verglas

publié le 12/05/2018 à 16:34

Prudence. Météo France a placé quatre départements en vigilance orange "neige-verglas", ce samedi 12 mai. Les départements concernés sont l'Ardèche, le Cantal, la Haute-Loire et la Lozère.



Le phénomène doit débuter dimanche à 3 heures et se terminer à 18 heures. Cet épisode devrait entraîner des difficultés de circulation en ce retour de congés, note Météo France.



Les cumuls de neige attendus sont notables pour la saison, les plus faibles vers 5 à 10 cm dès 900 m, et ils peuvent s'élever jusqu'à 30 ou 50 cm sur les plateaux au-dessus de 1.000 m. Cette neige est lourde et collante, impactant la circulation, les infrastructures sensibles et la végétation du fait de son apparition tardive dans la saison.

"Les risques d'accidents sont accrus", note l’institut, qui appelle les habitants des départements concernés à la plus grande vigilance.

La carte vigilance de Météo France le 12 mai 2018 à 16h Crédit : Météo France