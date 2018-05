publié le 12/05/2018 à 13:11

La France sera à l'heure marseillaise, mercredi 16 mai, date à laquelle l'OM disputera la finale de l'Europe League contre l'Atletico Madrid. Et rien ne doit gâcher la fête. C'est pourquoi le président du club phocéen tente d'apaiser les esprits après la promesse des supporters marseillais de "tout casser" à Lyon, où doit se dérouler le match. Des propos très mal accueillis par Jean-Michel Aulas.



"Tout est rentré dans l'ordre" avec Jean-Michel Aulas, promet Jacques-Henri Eyraud. "Jean-Michel et moi sommes convaincus que le spectacle doit être à la hauteur et il ne doit y avoir aucun incident dans le stade comme en-dehors", poursuit-il.

L'homme d'affaires de 50 ans tient à réhabiliter les supporters de son club. Ils "ont envie de montrer leur vrai visage", qui "n'est pas un visage de violence". "Je les ai suivis partout en Europe. Je les ai vus en France aussi. Il y a très peu de violence avec nos supporters", témoigne-t-il.