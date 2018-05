et AFP

publié le 11/05/2018 à 15:46

Après avoir évoqué un "événement extérieur au jeu survenu entre deux concurrents", la production de Koh-Lanta livre davantage d'informations. L'annulation du tournage de la prochaine édition de l'émission, annoncée ce vendredi 11 mai, a été décidée après qu'une concurrente eut accusé un autre participant d'avoir commis une "agression sexuelle".



"Dans la nuit du 4e au 5e jour de tournage une concurrente a fait état de faits susceptibles de relever d'une agression sexuelle", a indiqué dans un communiqué Alexia Laroche-Joubert, la présidente d'Adventure Line Productions (ALP).

Des faits qui sont "formellement contestés" par le "concurrent concerné". Dans ce même communiqué, la célèbre productrice a expliqué : "Nous ne sommes ni juge, ni procureur et tenons à respecter la parole de l'une comme la présomption d'innocence de l'autre".

Alexia Laroche-Joubert @ALJ communique sur l'annulation du tournage de la nouvelle édition de @KohLantaTF1 pic.twitter.com/QaPfl6HwaH — ALPfr (@Alpfr) 11 mai 2018

Évoquant un "jeu d'aventure familial", Alexia Laroche-Joubert estime que "les conditions de la réalisation de cette nouvelle édition n'étaient plus suffisamment sereines". "C'est un choix qui s'est imposé à nous pour le bien des participants et de nos équipes", a-t-elle ajouté.



La société de production Adventure Line Productions avait annoncé, dans un premier communiqué publié plus tôt dans la journée, l'arrêt définitif du tournage de l'émission. Ce dernier avait débuté il y a à peine quelques jours dans le Pacifique.