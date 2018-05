publié le 12/05/2018 à 16:00

La journée du 14 mai sera sans nul doute scrutée de près, côté syndicats de la SNCF, mais aussi côté gouvernement. Car pour cette 18e journée de grève les syndicats ont décidé de frapper fort. D'abord avec le début de la consultation, qui se tient jusqu'au 21 mai, au cours de laquelle les cheminots devront dire s'ils sont "pour ou contre le pacte ferroviaire porté par le gouvernement".



De plus, les syndicats de la SNCF souhaitent faire de ce 14 mai une journée avec pour objectif "zéro train". "Il est vital pour ce mouvement sans précédent de frapper un grand coup" ce jour-là, indique l'Unsa ferroriviaire.

Même tonalité du côté de SUD-Rail. "La police nous chasse des gares ? Chiche. Zéro cheminot au travail" lundi, proclame une affiche du troisième syndicat de la SNCF, en référence aux opérations coup de poing dans plusieurs gares parisiennes lundi dernier, où les cheminots avaient été à chaque fois dispersés par les CRS.

La CFDT espère, elle, afficher "un taux de grévistes jamais égalé". Si la journée "ne sera pas sans cheminots", reconnaît Laurent Brun, secrétaire général de la CGT-Cheminots, il table quand même sur "une mobilisation plus importante".



Mercredi, au dernier jour de grève, ce taux avait chuté à 14,46% en matinée, le plus faible depuis le début du mouvement. Le 3 avril, il était de 33,9%. Pour autant, la mobilisation reste soutenue parmi le personnel nécessaire à la circulation des trains, même si elle baisse. Plus d'un conducteur sur deux (53%) était encore en grève mercredi et plus de quatre contrôleurs sur dix (45,5%), et 20,9% des aiguilleurs.