Le Journal RTL de 6h30 du 09/03/2018 Patiente décédée aux urgence : l'hôpital s'excuse et s'explique

publié le 09/03/2018 à 07:03

2h30 d'attente aux urgences et au bout la mort. Au CHU de Reims, une patiente qui attendait mardi sur un brancard est décédée d'une crise cardiaque. Il n'y avait pas assez de médecins pour la prendre en charge. Le professeur Léon a les yeux dans le vague. Depuis trois jours ce chef du service des urgences revit en boucle sa journée de mardi, depuis l'arrivée d'une patiente de 73 ans dont l'état est jugé préoccupant à la maison de retraite.



"Objectivement, sa situation clinique ne nécessite pas une prise en charge immédiate, compte tenu du fait que l'ensemble de l'équipe est fortement mobilisé, notamment par des urgences vitales", explique-t-il.

Ce jour-là, 55 patients arrivent en 5 heures pour trois médecins. Après 2h30 d'attente la patiente est morte d'un arrêt cardiaque. "Je dois présenter mes condoléances à sa famille parce qu'un décès à l'hôpital, dans ces circonstances, c'est toujours de nature à amplifier le mal vécu", dit-il au micro de RTL.

Tous les jours, des heures et des heures d'attente dans le hall de l'hôpital, mais les soignants ne sont pas à blâmer pour Cédric Renard du syndicat FO. "Le personnel, il court partout (...) Si on en est là, c'est bien à cause du gouvernement qui restreint le budget, le personnel". Une situation critique qui pousse maintenant les ambulances à décliner les appels d'urgence du centre 15 du secteur de Reims.

