publié le 09/03/2018 à 08:15

C'est l'info de la nuit : Donald Trump va rencontrer Kim Jong-Un fin mai. Le dirigeant nord-coréen dit vouloir geler ses activités nucléaires. C'est un véritable tournant après plus d'un an de provocations de la part des deux hommes.



"Kim Jong-Un a montré à son pays qu'il était capable de le défendre et maintenant qu'il est en position forte, puisqu'il possède l'arme nucléaire, il peut se permettre de jouer le jeu diplomatique et de tendre la main à Washington. C'est qui est extraordinaire et historique, c'est que Donald Trump a accepté", explique Juliette Morillot, spécialiste de la Corée du Nord.

Dans le même temps, le président américain a confirmé son offensive protectionniste en signant les documents imposant des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium. Il s'est dit prêt à négocier avec tous les pays qui le demanderaient.

À écouter également dans ce journal

Justice - Nordahl Lelandais a reconnu devant les juges avoir pris en stop Arthur Noyer le soir de sa disparition, mais affirme l'avoir déposé à l'issue du trajet. Nordahl Lelandais reste le principal suspect dans cette affaire.



Football - Lyon et l'OM ont pris une sérieuse option pour les quarts de finale de la Coupe d'Europe en s'imposant face au CSKA Moscou (1-0) et contre l'Athletic Bilbao (3-1).



Sport - Les Jeux paralympiques s'ouvrent aujourd'hui et se termineront le 18 mars prochain. Quinze athlètes français vont défendre les couleurs tricolores.



Solidarité - Le concert des Enfoirés sera diffusé ce soir sur RTL et TF1. Dans le même temps, les Restos du Cœur organisent leur collecte nationale dans les supermarchés vendredi et samedi.