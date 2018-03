publié le 14/03/2018 à 13:27

De l'espionnage au goût suédois. Ikea pourrait être renvoyé en correctionnelle, plus précisément une quinzaine de personnes et cinq policiers. Ils s'étaient arrangés pour vérifier le casier judiciaire des personnes recrutées ou en passe de l'être. Ikea France a bel et bien instauré "un système de renseignements à grande échelle quasi industrielle". C'est ce que détaille le réquisitoire définitif du parquet de Versailles, rendu le 2 janvier dernier.



Selon le ministère public, entre 1996 et 2009 le patron d'Ikea France aurait exigé des contrôles systématiques sur les recrutements, à chaque ouverture de magasin et ce pour s'assurer que ses futurs employés n'avaient pas d'antécédents judiciaires. Quant à son successeur jusqu'en 2015, il lui est reproché d'avoir fermé les yeux face à ces pratiques.

Ces informations provenant, pour partie, d’une consultation illicite des fichiers de la police et de la gendarmerie, le marchand de meubles devra en répondre, en tant que personne morale, devant un tribunal correctionnel.

