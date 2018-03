publié le 14/03/2018 à 12:22

La Chine va-t-elle mettre fin à sa politique de contrôle des naissances ? Le gouvernement l'avait déjà assouplie en 2015, en autorisant les couples à avoir deux enfants, contre un auparavant, mais Pékin réfléchirait désormais à autoriser trois enfants, voire plus, par famille, indique Le Figaro.



Premier indice, et non des moindres, la commission du planning familial, qui depuis 1981 avait supervisé la politique de l'enfant unique, devrait être supprimée dans le cadre du vaste projet de réorganisation des ministères et des administrations centrales. À la place, une commission nationale de la santé verrait le jour.

Le Global Times, citant des observateurs chinois, souligne que cette décision fait basculer le pays dans la "relance" de la démographie, après l'avoir longtemps contrôlée. Un démographe indépendant l'assure dans le Global Times : le contrôle des naissances "devrait se terminer".

Relancer la natalité

De plus, l'influent quotidien d'État relève que l'Association de la population de Chine, qui avait défendu le contrôle des naissances, a été fermée mardi 13 mars. La proposition d'un député, également avocat, est un autre marqueur de ce changement de cap. Zhu Lieyu a en effet proposé que tous les couples puissent avoir trois enfants afin de relancer la natalité.



Car la Chine doit faire face à une baisse de celle-ci. En 2017, le pays n'a enregistré que 17,23 millions de naissances, contre 17,86 millions l'année précédente, selon les statistiques officielles.

53% des Chinois ne veulent pas de 2e enfant

Même avec la possibilité de faire deux enfants, le nombre de naissance n'a donc pas augmenté, baissant même. En cause : des coûts de logement, d'éducation et de santé très élevés qui freinent les parents chinois.



Ainsi, plus de 53% des couples ayant déjà un enfant n'ont pas l'intention d'en avoir un deuxième, selon une enquête réalisée en 2016 par l'Association des femmes de Chine.