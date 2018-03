publié le 14/03/2018 à 12:12

Ce sont donc des ordonnances qui fixeront le cap de la SNCF. La ministre des Transports Elisabeth Borne a présenté mercredi 14 mars la loi d'habilitation qui mènera à la réforme du secteur ferroviaire.



En quoi cette réforme, annoncée comme un "big bang", est-elle réellement nécessaire à l'entreprise ? "Le système ferroviaire - et la SNCF en son sein - fait face aujourd'hui à une triple impasse", a expliqué mercredi 14 mars sur RTL le député REM Jean-Baptiste Djebbari, qui sera le rapporteur de ladite loi.

L'élu de Haute-Vienne cite successivement "l'impasse sur la vétusté du réseau" (il rappelle que "l'âge moyen est de trente ans, contre dix-sept ans en Allemagne"), "l'impasse sur son coût" (14 milliards de concours publics, 3 milliards de déficits par an et 50 milliards au total, "ce qui n'est plus soutenable") et "l'impasse sur la qualité de service" (des retards et des annulations "bien visualisés au quotidien par les 4 millions d'usagers").



Certains jugent la méthode brutale ? "Le statu quo n'est pas tout à fait possible", a rétorqué Jean-Baptiste Djebbari, qui invite à "aller vite". Il a tenu à préciser que les ordonnances "ne préemptent pas ou n'empêchent pas le travail parlementaire, ni la concertation".



Il assure qu'en l'état "la SNCF ne prévoit aucune suppression de petites lignes", tout en invitant à "inverser" la logique de réflexion sur le sujet. Devant le risque d'une forte mobilisation sociale des syndicats de la SNCF, il martèle que "la réforme est nécessaire pour les usagers et les cheminots eux-mêmes".