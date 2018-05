publié le 01/05/2018 à 13:52

Ils marcheront tristes et recueillis en mémoire d'Angélique avec des ballons blancs. Wambrechies rendra hommage à 14 heures à l'adolescente de 13 ans ce 1er mai. Son meurtrier présumé, David Ramault, a été mis en examen. Au micro de RTL, son avocat dresse le portrait d'un homme normal et qui regrette son geste.



"J'ai pas rencontré un monstre froid et calculateur, j'ai rencontré un homme désemparé, bouleversé, qui a pleuré à plusieurs reprises et qui n'explique pas ce qu'il se passait", explique-t-il. "Il est sorti de chez lui simplement parce qu'il ne se sentait pas bien, simplement pour prendre l'air et c'est au moment où il a vue Angélique que l'idée lui est venue de commettre ces actes. C'est une pulsion qu'il ne s'explique pas".

Pour Éric Demey, David Ramault est "un homme ordinaire, quand vous le rencontrez vous ne pouvez pas imaginer qu'il est susceptible d'avoir de telles pulsions. Intégré, avec une famille, une femme, des enfants, apparemment sans autre histoire depuis sa sortie de prison il y a maintenant 18 ans. 30 minutes avant de commettre les faits, il n'en avait pas l'intention. Mon client est accusé de faits qui sont abominables, je ne vois pas l'intérêt de rentrer dans de tels détails, j'ai trouvé ça déplacé et malsain".

Maître Demey ne cache pas les difficultés qu'il aura à défendre son client. "C'est compliqué d'assurer la défense d'un homme coupable de faits abominables. Il a avoué immédiatement, alors même qu'il ne connaissait pas l'ensemble des éléments de preuve qu'il y avait contre lui. Il voulait que la famille retrouve le plus vite possible le corps de l'enfant, il avait besoin de se soulager la conscience".

À écouter également dans ce journal :

Défilés - Le cortège du 1er mai était plutot fourni à Marseille ce matin, avec en tête de file Jean-Luc Mélenchon. Celui de Paris partira à 14h30 de la place de la Bastille en direction de la place d'Italie. Il sera placé sous haute surveillance.



Colère - Emmanuel Macron est en Australie pour une tournée de plusieurs jours dans le Pacifique. "Vous vouliez que je fasse quoi ? Que je reste chez moi à regarder la télévision ?" a commenté le président de la République lorsqu'on lui demande s'il a voulu s'éloigner de la grogne sociale.



Front national - Dans la famille Le Pen, la tradition est respectée, on honore Jeanne d'Arc mais la distance n'a jamais été aussi grande. Jean-Marie Le Pen est à Paris alors que sa fille Marine Le Pen est à Nice avec plusieurs députés européens. Les sympathisants présents dans le Sud comprennent l'éloignement du père.



PMA - Un droit à l'enfant pour toutes les femmes ? Le comité d'éthique rendra son avis début juin sur l'ouverture, ou pas, à la procréation médicalement assistée aux femmes seules et aux couples homosexuels. L'opinion y est favorable à 60% mais pour l'instant c'est encore interdit.