Angélique : le suspect écroué pour séquestration, viol et meurtre d'un mineur

publié le 01/05/2018 à 09:51

Les habitants de Wambrechies se retrouvent ce mardi 1er mai à 14 heures pour une marche blanche, dans le silence, trois jours après la découverte du corps d'Angélique, 13 ans. Son meurtrier présumé, lui, a été écroué pour séquestration, viol et meurtre d'un mineur de moins de 15 ans. La récidive légale a été retenue, confirme à RTL l'avocat du suspect. Il s'agit d'une circonstance aggravante qui permet le prononcer d'une peine plus lourde, jusqu'au doublement de la peine.





Maître Éric Demey n'était pas présent au moment du passage de son client devant le juge mais l'a rencontré plus tard dans la soirée du lundi 30 avril. "Il a fait part de ses remords d'avoir commis cet acte. Je n'ai pas rencontré un monstre froid et calculateur. J'ai rencontré un homme perdu, abasourdi, bouleversé, en larmes à plusieurs reprises, qui ne comprend pas ce qu'il s'est passé", décrit-il.

David Ramault avait été condamné en 1996 pour "viol avec arme sur mineure de moins de 15 ans", "attentats à la pudeur aggravés" et "vol avec violence". Il avait alors été inscrit au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS).

Éric Demey, l'avocat commis d'office, déplore que le procureur ait décrit si minutieusement le calvaire enduré par la jeune fille. "Je regrette que tant d'éléments de détails sordides d'un dossier aussi douloureux aient été communiqués ainsi et jetés en pâture. Je ne comprends pas l'intérêt de tous les détails donnés par le procureur, fait-il savoir. Si je comprends la dérogation légale au secret de l'instruction, je ne vois pas en quoi, ici, cela a servi l'intérêt général. Je ne pense pas que ça ait contribué à atténuer le trouble à l'ordre public et je crains même que ça l'ait nourri."