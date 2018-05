et La rédaction numérique de RTL

01/05/2018

Un coup de gueule couché sur papier. François Olivennes, gynécologue obstétricien spécialiste de la reproduction, publie Pour la PMA (J.-C. Lattès), une prise de parti difficile dans un débat qui divise les Français. Dans son plaidoyer, l'auteur défend un accès à la procréation médicalement assistée (PMA) pour les couples de femmes comme pour les femmes célibataires désireuses devenir mères.



"Il y a beaucoup de contre-vérités qui sont avancées, la principale étant que les enfants qui naîtront de ces femmes célibataires ou dans les couples homosexuels seront très malheureux. C'est faux, affirme le gynécologue. Là, c'est le scientifique qui parle. Les études montrent que ce n'est pas vrai."

Celui-ci se dit tout à fait confiant dans la bonne évolution des enfants élevés par des couples de femmes. "Il faut bien distinguer les couples homosexuels de femmes, où là, une trentaine d'études montre que ces enfants vont bien, et les femmes célibataires, où là il y a un peu plus de débat, moins d'études, et où l'on pense que ce n'est pas toujours favorable", nuance-t-il a propos des femmes célibataires recourant à la PMA, tout en relativisant le fait que les études scientifiques à leur endroit son moins nombreuses.



Les experts favorables à la PMA pour les couples de femmes

"En tant que père cela me surprend, car je pensais également qu'il faudrait peut-être un père, s'amuse François Olivennes - mais la réalité ce n'est pas cela. La réalité des études scientifiques, pas des affirmations basées sur des croyances, la réalité ce n'est pas cela", insiste le scientifique.



Celui-ci confirme avoir étudié ce dossier sans a priori ni croyances. "Sans a priori et surtout en rencontrant ces gens", fait savoir François Olivennes. "Le comité d'éthique, à deux reprises, en 2011 et en 2018, a conclu favorablement. Il n'y a donc pas que moi qui pense cela. Le résumé des experts est plutôt en faveur de cette autorisation", argue le gynécologue. "Ça suffit, foutez-leur la paix", lance-t-il aux anti-PMA dans son ouvrage.