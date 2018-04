et AFP

publié le 03/04/2018 à 13:10

Le couple ne souhaitait plus vivre. Un octogénaire a tué sa femme d'un coup de fusil de chasse en plein cœur avant de retourner l'arme contre lui pour mettre fin à ses jours lundi 2 avril à Roye, dans le département de Haute-Saône.



L'homme, âgé de 82 ans, a téléphoné vers 14 heures aux services de secours les informant qu'il venait de tuer sa femme, grabataire, et que, lui aussi étant malade, il s'apprêtait à se suicider, a expliqué le procureur de la République à Vesoul, Emmanuel Dupic. Selon les dires de l'octogénaire, la décision a été prise par le couple, qui ne souhaitait plus continuer à vivre, a précisé le magistrat qui a évoqué "un drame de la solitude".

La femme, âgée de 80 ans, a été retrouvée à l'étage, un balle de fusil de chasse calibre 12 tirée en plein cœur et son mari a été découvert dans le garage, l'arme à côté de lui. Les époux avaient préparé leurs habits d'enterrement, pliés sur un lit.

Les gendarmes de la brigade de recherches de Lure et des techniciens en investigation criminelle ont procédé au relevé d'indices dans le courant de l'après-midi.