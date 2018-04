publié le 03/04/2018 à 02:25

C'est un simple différend routier qui a failli virer au drame. La semaine dernière à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), un motard a été frappé d’un coup de tournevis à la tête par le conducteur d'une camionnette. L'homme qui est soupçonné de le lui avoir planté a été écroué pour tentative de meurtre comme le rapporte Le Parisien,



Tout aurait débuté par un banal différend différend routier entre le conducteur d’un deux-roues et celui d’une camionnette mercredi 28 mars au soir, rue Henri-Barbusse, à la suite d'une erreur de conduite. Les deux conducteurs en seraient venus aux mains, avant d’être séparés une première fois, notamment par des passants.

C'est après cette première altercation, qu'en repartant, le conducteur de la camionnette, chauffeur livreur, aurait percuté le scooter, au sol. Une deuxième bagarre entre les deux hommes aurait alors éclaté. Une chaîne et un antivol en U auraient été utilisés comme armes. Le chauffeur livreur à bord de la camionnette est poursuivi pour avoir frappé le motard avec un tournevis. "Il lui a planté le tournevis dans la tête, sur une longueur d’une quinzaine de centimètres, et il ne pouvait plus le retirer", indique une source proche de l’affaire, citée par Le Parisien.

Mis en examen pour tentative de meurtre

Le motard blessé a été pris en charge par les secours alors qu'il était toujours conscient et a été transporté en urgence dans un hôpital parisien, sans que son pronostic vital soit engagé. Des séquelles sont néanmoins redoutées. Le chauffeur livreur, âgé de 36 ans, s’est quant à lui présenté de son propre chef au commissariat.



Il a été déféré au tribunal de grande instance de Bobigny après sa garde à vue et mis en examen pour tentative de meurtre et défaut de permis de conduire. Le conducteur a été placé en détention provisoire et a demandé un délai pour préparer sa défense. Un juge des libertés et de la détention doit statuer sur son sort jeudi.