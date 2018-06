Bourgogne : elle rate son train et s'en prend violemment aux guichetiers

publié le 06/06/2018 à 14:05

À la gare de Paray-le-Monial, en Saône-et-Loire, il n'y a pas que les trains qui déraillent. Non, ceux qui les empruntent aussi. À l'image de cette jeune fille qui est arrivée sur le quai de la gare une bonne vingtaine de minutes avant le départ de son train pour Monceau-les-Mines. Elle est accompagnée de son petit ami et les adieux s'éternisent.



De bisou en bisou, elle ne voit pas le temps passer, ni le train de 16h08 qu'elle devait emprunter, partir sans elle. Alors plutôt que de pester dans son coin, et de prendre son mal en patience en attendant le suivant, trois heures plus tard, elle va brutalement s'en prendre au guichetier.

Accusé de tous les maux. Insulté parce que le train serait parti avec une minute d'avance, notre furie ferroviaire n'en reste pas là. Lancée sur les rails de la colère, elle enguirlande le chef d'escale, début d’échauffourée, crachats et bousculade dans le hall d'accueil.

Une voyageuse impossible à maîtriser. Elle ne s'est pas vraiment excusée. Et a tout de même écopé de trois mois ferme devant le tribunal. De quoi faire sans doute un peu redescendre la pression dans la chaudière.