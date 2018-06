Lot-et-Garonne : elle retrouve l'amant de son mari avec le chien dans le garage

publié le 07/06/2018 à 13:56

Cap sur le Lot-et-Garonne, avec une nouvelle version de l'amant dans le placard, plutôt rocambolesque. Une histoire digne de Sacha Guitry. Au départ, une femme qui rentre du travail, dans la région d'Agen. Elle gare sa voiture devant la maison, comme tous les soirs. Première surprise, lorsqu'elle ouvre la porte du garage : elle tombe nez à nez avec un inconnu, à moitié nu, en l'espèce en T-shirt et le reste à l'air libre.



Et ce n'est pas tout car le gros chien de la famille est aussi dans le garage. Or l'homme le tient par le cou, dans une position que la propriétaire décrira comme équivoque. La surprise passée, l'intrus prend ses jambes à son cou. La femme est convaincue d'avoir eu affaire à un pervers zoophile.

Elle prévient les gendarmes et donne un signalement précis. La maréchaussée retrouve rapidement le suspect, qui est placé en garde à vue pour violation de domicile et sévices sexuels sur un animal.

Mais l'homme livre très vite une autre version : il est en fait l'amant du mari. Lorsqu'il a entendu la femme se garer, il a tenté de se cacher, mais le chien s'est mis à aboyer, il tentait donc de le faire entrer dans la maison. Entendu, le mari proteste : il n'a pas d’amant. Mais les relevés téléphoniques attestent de la relation intense entre les deux hommes. Tout le monde a donc été relâché. Place maintenant aux explications privées.