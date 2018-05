publié le 13/05/2018 à 03:59

Jonathan est serveur dans un restaurant proche du lieu où un homme armé d'un couteau a attaqué cinq passant samedi 12 mai vers 20h45. Il a tout vu du début à la fin. À commencer par les victimes. "J'ai entendu la jeune femme crier. Elle a couru, elle a essayé de se réfugier dans notre restaurant, elle n'a pas pu malheureusement et l'agresseur l'a agressée."



Face à cette agression, le compagnon de la jeune femme est intervenu pour la sauver. "Il est arrivé pour pousser l'agresseur. Il s'est mis à suivre le jeune homme et a essayé de rentrer dans le restaurant d'à côté." C'est à cet instant qu'un premier vent de panique a eu lieu. "Il y avait beaucoup de monde. Tout le monde a vu l'agresseur avec un couteau plein de sang. Ils ont essayé de rentrer dans notre restaurant."

Malgré la foule, le compagnon de la jeune femme a essayé de l'appeler. "Il a crié son nom trois fois pour savoir si elle allait bien. Elle ne répondait pas, du coup il est revenu vers notre restaurant. Il l'a soulevée et ils sont partis en courant dans le sens opposé à l'agresseur."

"Il marchait les mains pleines de sang"

L'agresseur, lui, était déjà en quête d'autres victimes à poignarder. " Il a continué son chemin. Il marchait les mains pleines de sang avec un couteau à la main gauche. Il cherchait d'autres victimes. Je ne l'ai pas vu ensuite pendant deux à trois minutes. Personne ne l'a vu. Il a continué son tour, son chemin, il est entré dans la zone commerçante donc on a vu une foule sortir en criant, paniquée. " C'est à cet instant que la police est arrivée sur les lieux, une dizaine de minutes après le début de l'attaque. "On vu l'agresseur sortir à son tour. La police l'a encerclé tout de suite. Il a sauté sur un policier et a essayé de lui mettre des coups de couteau deux, trois fois. Puis les collègues du policier ont tiré directement dessus."



L'auteur de l'attaque est décédé dans l'intervention des forces de l'ordre. Parmi les cinq personnes qu'il a agressées, un jeune homme de 29 ans a trouvé la mort a annoncé Gérard Collomb. Il a également précisé que les quatre autres victimes étaient désormais hors de danger.